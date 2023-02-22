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АНАЛІТИКА

Україна вже найближчими тижнями отримає від Польщі 14 танків Leopard 2

 

Польща відправить до України танки Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів. Це буде можливо як тільки українські військові закінчать своє навчання.

Проце пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіна CNN.

За його словами, Варшава направить в Україну 14 танків Leopard 2. Окрім цього його країна підтримує як найшвидшу відправку винищувачів до Києва. Однак все ще є шлях до досягнення консенсусу між країнами НАТО.

"Так само як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Все ж я оптиміст", - додав він.

Він нагадав, що Польща все ж є членом НАТО, і для передачі нового озброєння необхідно досягти згоди з усіх подібних питань.

"Щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом", - сказав речник.

Нагадаємо, що українські військові у понеділок, 13 лютого, розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

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