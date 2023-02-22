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Україна вже найближчими тижнями отримає від Польщі 14 танків Leopard 2
08:53 22.02.2023 |
Польща відправить до України танки Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів. Це буде можливо як тільки українські військові закінчать своє навчання.
Проце пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіна CNN.
За його словами, Варшава направить в Україну 14 танків Leopard 2. Окрім цього його країна підтримує як найшвидшу відправку винищувачів до Києва. Однак все ще є шлях до досягнення консенсусу між країнами НАТО.
"Так само як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Все ж я оптиміст", - додав він.
Він нагадав, що Польща все ж є членом НАТО, і для передачі нового озброєння необхідно досягти згоди з усіх подібних питань.
"Щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом", - сказав речник.
Нагадаємо, що українські військові у понеділок, 13 лютого, розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.
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"Що стосується систем протиповітряної оборони, то ми багато працювали в цьому питанні з Францією, аби дуже швидко спільно передати систему, яка є дуже важливою - це SAMP/T. У новому пакеті є також інші важливі системи - Spada і Skyguard. Для нас сьогодні абсолютним пріоритетом є захист стратегічної інфрструктури України для захисту цивільного населення", - заявила Мелоні на пресконференції.
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