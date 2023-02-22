США нададуть Україні керовані авіабомби зі збільшеною дальністю польоту - Bloomberg

США надають Україні бомби дальнього радіусу дії з GPS-наведенням виробництва компанії Boeing, які здатна вражати цілі на відстані 72 кілометри.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на представників галузі.

Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію боєприпасів Joint Direct Attack Munition компанії Boeing, заявивши лише, що відправить "високоточні повітряні боєприпаси" в рамках пакету вартістю 1,85 мільярда доларів, оголошеного 21 грудня.

Але двоє людей, знайомих з цим питанням, підтвердили виданню, що зброя - це JDAM збільшеної дальності, відома як Jdam-ER. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки деталі не розголошуються.

Речниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не будуть ідентифікувати боєприпас, посилаючись на оперативну безпеку. Комплекти Jdam використовуються ВПС і ВМС США і були продані в більш ніж 26 країн.







JDAM-ER можна встановлювати на некеровані бомби вагою від 190 до 750 кг. Після скидання бомба розгортає крила, що дозволяє їй ковзати на відстані до 72 км і потроює дальність польоту оригінальної зброї. Extended-Range Jdam була розроблена у співпраці з Королівськими ВПС Австралії.

20 січня компанія Boeing отримала від ВПС замовлення на суму 40,5 млн доларів США в рамках існуючого контракту. Робота має бути виконана до 30 червня. Цей контракт свідчить про те, що США і Україна спільно розробили метод, за допомогою якого винищувачі радянських часів, що експлуатуються в Україні, можуть програмувати і запускати JDAM-ER.

Ракета збільшеної дальності JDAM-ER приєднується до нової ракети з боєголовкою Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) компанії Boeing і була серед нових озброєнь, про які Пентагон оголосив цього місяця і які будуть передані Україні.