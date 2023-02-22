Делегація конгресменів-республіканців США зустрілася з Зеленським у Києві

Візит до Києва делегації Палати представників Конгресу США - членів Республіканської партії - на чолі з головою Комітету в закордонних справах Майклом Макколом є свідченням того, що США підтримують Україну.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, про це заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок під час зустрічі з конгресменами.

"Це дуже потужний сигнал. Учора - візит президента Байдена, сьогодні - зустріч із вами. Я вважаю, що це дуже важливе свідчення того, що Сполучені Штати підтримують Україну", - наголосив Зеленський.

Він подякував за потужну підтримку обох палат і партій Конгресу, президента США та всього американського народу: "Ми вдячні за всі ті кроки, які були зроблені, які підтримали президент США і Конгрес. За пакети допомоги для нашої армії, наших військових на полі бою. І, звичайно, за фінансову підтримку для подолання всіх викликів, які виникли внаслідок російської агресії", - сказав він.

Глава держави докладно поінформував конгресменів про ситуацію на передовій і злочини, скоєні російськими окупантами. "Щойно мені повідомили, що вкотре був обстріляний Херсон. Знову загинули люди. Нам потрібна зброя, щоб зупинити ці злочини", - наголосив він.

Президент розповів про прогноз розвитку ситуації на передовій у наступні місяці та наголосив, що український народ вірить у свою армію. На прохання сенаторів Володимир Зеленський стисло поінформував про першочергові потреби Збройних сил України в озброєнні та військовій техніці.

Президент окремо зупинився на важливості визнання Росії державою, відповідальною за кампанію терору проти цивільного населення, на необхідності створення спеціального трибуналу щодо розгляду злочину агресії Росії проти України та спрямування заарештованих російських активів на відбудову нашої країни.