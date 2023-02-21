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АНАЛІТИКА

Розтрата майна в АРМА: Колишнього гендиректора «Сетам» Вишньова взяли під варту в залі суду

18:14 21.02.2023 |

Політика

 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила запобіжний захід для колишнього гендиректора ДП "Сетам", застосувавши до нього тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13,4 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), відповідне рішення ухвалено на засіданні 21 лютого.

Таким чином, суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП а рішення суду першої інстанції, яким вказаному підозрюваному було обрано запобіжний захід лише у вигляді застави.

"На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду", - додали у САП.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд 9 лютого обрав колишньому гендиректору ДП "Сетам" Віктору Вишньову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 13,4 млн грн. Його підозрюють у справі про махінації в АРМА на 485 млн грн.

За даними слідства, злочинна група організувала розтрату арештованого майна шляхом передачі його в управління АРМА та подальшого продажу зацікавленим особам за заниженою вартістю через систему торгів "Сетам", якою у 2016-2019 роках керував Вишньов. За уточненими оцінками, завдана шкода внаслідок цієї схеми становила 485 млн грн.

У січні НАБУ оголосило у розшук Андрія Довбенка, якого слідство вважає організатором схеми. У грудні минулого року про підозру повідомили учаснику організованої ним групи - ексдиректору "СЕТАМ" Віктору Вишньову.

Ще двом учасникам ОЗГ - голові АРМА у 2016-2019 роках Антону Янчуку та начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА у 2018-2020 роках - повідомили про підозру у махінаціях з арештованим майном АРМА раніше.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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