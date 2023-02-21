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АНАЛІТИКА

НАТО створить нову систему закупівлі зброї для України

 

НАТО допоможе Україні купувати зброю та боєприпаси. На прохання Києва було вирішено, що Північноатлантичний альянс має підтримати створення ефективної системи закупівлі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Столтенберг на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем також домовилися організувати зустріч експертів НАТО, ЄС та України, щоб з'ясувати, що ще можна зробити для забезпечення України необхідною зброєю для боротьби з Росією.

Нагадаємо, раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни ЄС передати Україні свої запаси боєприпасів, аби допомогти у війні.

Водночас, він зазначає, що проблему з постачанням боєприпасів для України не може бути вирішено через систему спільних закупівель.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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