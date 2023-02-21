Фінансові новини
- |
- 21.02.23
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАТО створить нову систему закупівлі зброї для України
16:37 21.02.2023 |
НАТО допоможе Україні купувати зброю та боєприпаси. На прохання Києва було вирішено, що Північноатлантичний альянс має підтримати створення ефективної системи закупівлі.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
Столтенберг на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем також домовилися організувати зустріч експертів НАТО, ЄС та України, щоб з'ясувати, що ще можна зробити для забезпечення України необхідною зброєю для боротьби з Росією.
Нагадаємо, раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни ЄС передати Україні свої запаси боєприпасів, аби допомогти у війні.
Водночас, він зазначає, що проблему з постачанням боєприпасів для України не може бути вирішено через систему спільних закупівель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
ТОП-НОВИНИ
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
|Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн
|В «Укрнафті» виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти і борги за паливо на 20 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Розтрата майна в АРМА: Колишнього гендиректора «Сетам» Вишньова взяли під варту в залі суду
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|НАТО створить нову систему закупівлі зброї для України
|Прем'єрка Італії прибула до Києва, відвідає Бучу та Ірпінь
|Rheinmetall передасть Україні 20 БМП Marder до кінця березня
|Київ не отримав чверть обіцяних важких озброєнь - IfW
Бізнес
|Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499
|Новий чоловічий контрацептив. Вчені тестують засіб, що діє швидко і без шкоди здоров'ю
|ШІ Microsoft Bing також припускався прикрих помилок під час демонстрації та активного використання
|У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
|Чи не створять нові чат-боти хаос у соцмережах
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі