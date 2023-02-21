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Rheinmetall передасть Україні 20 БМП Marder до кінця березня
11:56 21.02.2023 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall розповів, коли Україна отримає бойові машини піхоти Marder.
Згідно з генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером (Armin Papperger), компанія планує передати Збройним Силам України 20 БМП до кінця березня. Окрім Rheinmetall, ще 20 БМП Україні також передасть Бундесвер. На жаль, коли почнуться їхні поставки, інформації поки що немає. До речі, українські екіпажі вже проходять навчання з використання машин.
Для тих, хто не в курсі
Marder - це німецька гусенична бойова машина піхоти. Вона стоїть на озброєнні Бундесверу з 1970-х років. БМП має безліч модифікацій і вміщує до 10 осіб. Marder може похвалитися герметичним корпусом із панцирних листів кількох сортів товщиною до 30 мм. Вони захищають перед БМП від куль 20 мм і 25 мм з відстані 200 м, а боки - від шрапнелі та стрілецької зброї 7.62 мм. Що стосується озброєння, то це 20-мм автоматична гарматою RH 202 і спарений з нею 7.62-мм кулемет MG3. Також у БМП ще є один кулемет на даху десантного відділення.
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