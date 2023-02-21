Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Rheinmetall передасть Україні 20 БМП Marder до кінця березня

 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall розповів, коли Україна отримає бойові машини піхоти Marder.

Згідно з генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером (Armin Papperger), компанія планує передати Збройним Силам України 20 БМП до кінця березня. Окрім Rheinmetall, ще 20 БМП Україні також передасть Бундесвер. На жаль, коли почнуться їхні поставки, інформації поки що немає. До речі, українські екіпажі вже проходять навчання з використання машин.

Для тих, хто не в курсі

Marder - це німецька гусенична бойова машина піхоти. Вона стоїть на озброєнні Бундесверу з 1970-х років. БМП має безліч модифікацій і вміщує до 10 осіб. Marder може похвалитися герметичним корпусом із панцирних листів кількох сортів товщиною до 30 мм. Вони захищають перед БМП від куль 20 мм і 25 мм з відстані 200 м, а боки - від шрапнелі та стрілецької зброї 7.62 мм. Що стосується озброєння, то це 20-мм автоматична гарматою RH 202 і спарений з нею 7.62-мм кулемет MG3. Також у БМП ще є один кулемет на даху десантного відділення.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0242
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3030  0,03 0,07 39,9752  0,06 0,16
EUR 41,4800  0,06 0,14 42,4433  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес