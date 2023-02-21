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Київ не отримав чверть обіцяних важких озброєнь - IfW
11:33 21.02.2023 |
США є лідером за обсягом допомоги Україні, наданої за майже рік від початку повномасштабного вторгнення Росії, йдеться у звіті німецького Кільського інституту світової економіки (IfW) оприлюдненому у вівторок, 21 лютого.
Його автори відстежують дані про військову, фінансову та гуманітарну допомогу, обіцяну Києву. За підрахунками IfW, загалом до середини січня Сполучені Штати виділили близько 73,1 мільярда євро на підтримку України, а Європейський Союз - 54,9 мільярда євро.
"Американці задають темп у підтримці України. Нерішучість європейців у перший рік війни - це примітне явище, тим більше, що фінансові ресурси можна швидко мобілізувати", - зауважив керівник аналітичної групи Крістоф Требеш (Christoph Trebesch).
Загалом обіцянки гуманітарної допомоги протягом року залишалися відносно незмінними протягом року, тоді як частка обіцянок фінансової та військової підтримки зросла. Після значного скорочення нових обіцянок влітку минулого року, наприкінці 2022-го зобов'язання били рекорди.
Дослідники зауважують, що до звіту не включені дані щодо обіцянок постачати Україні танки, зроблені у січні, оскільки на той момент заяви багатьох країн були надто розпливчастими.
При цьому Україна досі не отримала щонайменше чверть обіцяних важких озброєнь, з'ясували аналітики. Частка такої зброї, доставленої в країну, становить від 65 до 75 відсотків від обіцяних обсягів, заявив Андре Франк виданням Redaktions Netzwerk Deutschland. Крім того, США та ЄС наразі перерахували Києву лише близько половини обіцяного обсягу фінансової допомоги, зазначив він.
Європейці більше дбають про себе
Порівнюючи обсяги зобов'язань щодо допомоги Україні з розмірами фінансування, які європейські країни виділяють на внутрішні потреби, пов'язані з подоланням впливу війни, аналітики звертають увагу, що вони різняться в рази.
Так ФРН оголосила про надання до 264 мільярдів євро субсидій із січня 2022 року, щоб пом'якшити наслідки зростання цін на енергоносії для власних споживачів і підприємств. При цьому двосторонні зобов'язання Німеччини з надання допомоги Україні досягли 6,15 мільярда євро, а участь в допомозі в рамках Європейського Союзу становила 7,2 мільярда євро.
"Це лише близько 5 відсотків від суми, мобілізованої на енергетичні субсидії", - зауважують в IfW.
Влада інших держав ЄС обіцяє спрямувати на заходи підтримки у власних країнах у середньому в 10 разів більше коштів, ніж виділяє на підтримку України, зазначають експерти. Однак саме в Німеччині ця диспропорція є найбільшою.
"Жодна країна в Європі не виділила стільки грошей на пом'якшення наслідків війни для себе", ані в абсолютному значенні, ані у співвідношенні до валового внутрішнього продукту (ВВП), заявив аналітик IfW Андре Франк (Andre Frank) виданням медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland. За його словами, відповідні витрати Німеччини на це більш ніж удвічі перевищують витрати Великобританії, Іспанії, Італії чи Франції.
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