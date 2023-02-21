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Антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн, - Резніков
08:38 21.02.2023 |
Міжнародні партнери та союзники рішуче налаштовані на перемогу України у війні, яку роз'язала Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олесія Резнікова в ефірі одного українських телеканалів.
"По суті антикремлівська коаліція вже складається з 54 держав. Стільки делегацій було під час зустрічі спочатку на полях "Рамштайну", - зазначив посадовець.
За словами Резнікова, оскільки це відбувалося в Брюсселі, то крім зустрічі в межах "Рамштайну" там ще була зустріч міністрів оборони країн НАТО. Україна була запрошена як гість на почесному місці.
"Якщо хтось думає, що є синдром втоми від України, від війни, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже, дуже, підкреслюю, дуже рішуче. Налаштовані на нашу перемогу. Це абсолютно інші настрої, ніж рік тому. Сьогодні всі вірять у перемогу України, всі бажають цієї перемоги", - вказав глава Міноборони.
Посадовець підкреслив, що весь світ надихається героїзмом наших захисників і захисниць, цивільних, усіх українців. І хоче бути співавтором нашої перемоги.
Окрім цього, Резніков запевнив, що під час засідань "Рамштайну" жодні політичні питання, зокрема й щодо перемовин із Росією, не обговорюються.
"Від слова "зовсім". Обговорюється допомога Україні зброєю, запуски ВПК, щоб вони виготовляли снаряди, зброю, поповнювали свої склади, щоб поліпшити наші спроможності, і всі розуміють, що нам потрібно йти в контрнаступ. Усі розуміють, що нам потрібно зупинити росіян, що нам потрібно звільнити тимчасово окуповані території", - додав міністр.
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