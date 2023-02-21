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Пісторіус закликав партнерів постачати більше танків Києву
23:11 20.02.2023 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у понеділок, 20 лютого, наголосив, що привітав би рішення інших західних країн постачати Україні більше танків Leopard німецького виробництва.
Під час візиту полігону у Мунстері, де українські військові навчаються керувати танками Leopard 2 та бойовими машинами піхоти (БМП) Marder, міністр зауважив, що під час зустрічей у форматі "Рамштайн" реальна ситуація "відрізнялася від того враження, яке отримала громадськість".
За його словами, частина країн, які раніше звинувачували Німеччину в блокуванні постачань танків Україні, тепер самі не поспішають це робити. "Тому мені менше подобається бути чемпіоном заяв, аніж реалізації (...) Звичайно, якщо інші країни ще здійснять поставки, а, можливо, це станеться, я вітатиму це - в першу чергу, в плані моделі 2A6, але я не можу отримати їх (танки. - Ред.) за помахом чарівної палички", - сказав він в ефірі телеканалу n-tv.
Навчання українських військових у Німеччині
Коментуючи в тому ж зв'язку потенційну можливість заздалегідь навчити більше українських військових керувати танками Leopard, Пісторіус підкреслив: "Ми проводимо навчання всіх, на кого надходить запит від України, всіх, кого ми можемо навчити у межах наших можливостей. Тому ми ці можливості розширюємо".
Щодо ситуації з постачанням танків Leopard 2A6 Нідерландами, міністр вкотре наголосив, що "нідерландці не мають танків Leopard 2A6". Раніше як Берлін, так і Амстердам неодноразово зауважували, що Нідерланди лише орендують вказані машини.
"У них є тільки танки в нашій дивізії, в спільній бригаді, і про їхнє постачання не йдеться. Запитів на тему того, щоб надати (Україні. -Ред.) ці танки, не було", - заявив Пісторіус і додав, що окремо обговорював цю тему з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонґрен у Брюсселі.
Про розширення оборонного виробництва у Німеччині
Говорячи про плани щодо збільшення запасів танків і боєприпасів, щоб у майбутньому Німеччина могла вільніше здійснювати їх постачання, Пісторіус зазначив, що "отримання танків і боєприпасів - не те замовлення, яке можна оформити онлайн".
"Виробництво танка з моменту замовлення триває близько 2-2,5 років. Це означає, що заміну всьому, що ми віддаємо зараз, ми зможемо мати лише через 2-2,5 роки", - зауважив міністр.
Він додав, що ситуація з боєприпасами "простіша", але й в цьому напрямі "є різні процеси в залежності від їхнього типу". "Як я вже казав, ми ведемо інтенсивні переговори з оборонною промисловістю про підвищення нею обсягів виробництва. Ми приймаємо на себе зобов'язання (з замовлення. - Ред.), і думаємо, що відповідно до цього обсяги виробництва незабаром помітно зростуть. Однак для цього все одно буде потрібен час", - зауважив міністр.
Пісторіус також повідомив, що збирається взяти участь в обговоренні федерального бюджету і розповісти під час цих дебатів про потреби міністерства оборони, які потребують додаткових витрат.
Крім Бориса Пісторіуса, полігон у Мунстері відвідали голова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil), експерт опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на тему оборони Геннінґ Отте (Henning Otte) , посол України в Німеччині Олексій Макєєв та ексчемпіон світу з боксу, брат мера Києва Володимир Кличко.
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