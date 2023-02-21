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Боррель: Україні треба терміново передавати всі боєприпаси, що є на складах армії ЄС
23:04 20.02.2023 |
Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав членів ЄС передати Україні наявні в них запаси боєприпасів, яких українська армія гостро потребує для протистояння РФ.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок.
Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше (боєприпасів) і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України", - сказав Боррель.
Водночас топ-дипломат ЄС заявив, що "в найближчі тижні найкращий шлях надати Україні боєприпаси - передати вже наявні в європейських арміях запаси".
"Ми не повинні чекати, поки їх (боєприпаси) виготовлять. Ми маємо використати те, що вже виготовлене й зберігається на складах і буде виготовлене в найближчі дні. Пріоритет має надаватись постачанню українській армії. Стільки, скільки можемо", - зазначив він.
Боррель заявив, що очільники МЗС країн Євросоюзу на засіданні в понеділок обговорювали, як можна забезпечити Україну необхідною кількістю боєприпасів для ведення дій проти російської окупаційної армії.
"Але це питання радше до міністрів оборони, ніж очільників МЗС. І ми представимо конкретні пропозиції міністрам оборони на наступному засіданні Ради ЄС 7-8 березня", - анонсував єврочиновник.
Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч. Хоча Україна використовує боєприпаси більш ефективно, все одно вона витрачає їх швидше, ніж Європа здатна виробляти. Нині США і ЄС намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів.
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