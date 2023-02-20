Байден завершив історичний візит до Києва - ЗМІ

Президент США Джо Байден завершив свій історичний візит до Києва і вже від'їжджає зі столиці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на кореспондентів, які супроводжують делегацію.

"Президент Джо Байден вже вирушив зі столиці України і завершив історичний візит - за повідомленнями репортерів, які подорожують разом із ним", - повідомляє CNN.

Таким чином, президент США був у Києві близько шести годин. За цей час один раз оголошували повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом у Білорусі російського МіГ-31.





Нагадаємо, перші чутки про візит президента США з'явилися через масштабні обмеження руху у столиці вранці 20 лютого. Близько опівдня Володимир Зеленський та Білий дім підтвердили, що Байден справді у Києві.

Під час візиту він анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.

За інформацією американських ЗМІ, Джо Байден доїхав до Києва від кордону з Польщею потягом, а Білий дім до останнього тримав візит у цілковитій таємниці.