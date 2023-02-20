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Байден завершив історичний візит до Києва - ЗМІ
16:03 20.02.2023 |
Президент США Джо Байден завершив свій історичний візит до Києва і вже від'їжджає зі столиці.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на кореспондентів, які супроводжують делегацію.
"Президент Джо Байден вже вирушив зі столиці України і завершив історичний візит - за повідомленнями репортерів, які подорожують разом із ним", - повідомляє CNN.
Таким чином, президент США був у Києві близько шести годин. За цей час один раз оголошували повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом у Білорусі російського МіГ-31.
Нагадаємо, перші чутки про візит президента США з'явилися через масштабні обмеження руху у столиці вранці 20 лютого. Близько опівдня Володимир Зеленський та Білий дім підтвердили, що Байден справді у Києві.
Під час візиту він анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.
За інформацією американських ЗМІ, Джо Байден доїхав до Києва від кордону з Польщею потягом, а Білий дім до останнього тримав візит у цілковитій таємниці.
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