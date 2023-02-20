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Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп
09:20 20.02.2023 |
Делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї ОБСЄ проігнорує засідання зимової сесії ПА ОБСЄ на знак протесту участі в ній російської делегації, повідомила член делегації, народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").
"Ми не будемо брати участі в офіційних заходах Парламентської асамблеї, в жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами щодо того, що робити, як вивести з цієї кризи ОБСЄ і, принаймні, Парламентську асамблею ОБСЄ", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону в неділю.
Народний депутат наголосила, що українська делегація виступає за реформування ПА ОБСЄ. На думку Кравчук, не можна миритися з ситуацією, коли "одна або дві країни можуть заблокувати всі рішення".
"Це фактично глухий кут для будь-якої міжнародної організації, де діють такі правила", - зазначила Кравчук.
Вона нагадала, що Австрія видала візи представникам РФ, які візьмуть участь у зимовій сесії ОБСЄ.
Кравчук також розповіла, що члени української делегації разом зі співвітчизниками, які проживають в Австрії, протестуватимуть проти участі російської делегації в ПА ОБСЄ у Відні.
"Ми разом з нашою українською громадою працюємо над протестами поблизу Хофбурга (палац у Відні, де відбудеться сесія ПА ОБСЄ - ІФ-У), але на засіданнях ми не будемо", - зазначила Кравчук.
22-га зимова сесія ПА ОБСЄ відбудеться 23-24 лютого у Відні.
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