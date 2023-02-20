Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп

 

Делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї ОБСЄ проігнорує засідання зимової сесії ПА ОБСЄ на знак протесту участі в ній російської делегації, повідомила член делегації, народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Ми не будемо брати участі в офіційних заходах Парламентської асамблеї, в жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами щодо того, що робити, як вивести з цієї кризи ОБСЄ і, принаймні, Парламентську асамблею ОБСЄ", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону в неділю.

Народний депутат наголосила, що українська делегація виступає за реформування ПА ОБСЄ. На думку Кравчук, не можна миритися з ситуацією, коли "одна або дві країни можуть заблокувати всі рішення".

"Це фактично глухий кут для будь-якої міжнародної організації, де діють такі правила", - зазначила Кравчук.

Вона нагадала, що Австрія видала візи представникам РФ, які візьмуть участь у зимовій сесії ОБСЄ.

Кравчук також розповіла, що члени української делегації разом зі співвітчизниками, які проживають в Австрії, протестуватимуть проти участі російської делегації в ПА ОБСЄ у Відні.

"Ми разом з нашою українською громадою працюємо над протестами поблизу Хофбурга (палац у Відні, де відбудеться сесія ПА ОБСЄ - ІФ-У), але на засіданнях ми не будемо", - зазначила Кравчук.

22-га зимова сесія ПА ОБСЄ відбудеться 23-24 лютого у Відні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8377
  0,2669
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3290  0,02 0,04 40,0379  0,01 0,02
EUR 41,5369  0,06 0,14 42,5048  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес