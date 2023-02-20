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Британія першою надасть Україні зброю великої дальності
09:17 20.02.2023 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна стане першою, яка надасть Україні зброю великої дальності.
«Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності», - сказав він.
За словами Сунака, для того, щоб виграти війну, «Україна потребує більше артилерії, броньованих машин та протиповітряної оборони».
Також Ріші Сунак закликає союзників «подвоїти» військову підтримку України. Сунак просить союзників забезпечити українців «передовими можливостями за стандартами НАТО, які їм потрібні для майбутнього».
«Ми повинні продемонструвати, що залишатимемося на їхньому боці і здатні допомагати їм захищати свою країну.
Коли Путін розпочав цю війну, він вважав, що наша рішучість похитнеться. Навіть зараз він робить ставку на те, що у нас здадуть нерви», - йдеться у виступі Сунака.
Британський премʼєр вважає, що «те, що поставлено на карту в цій війні, навіть більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації».
«Вторгнення Росії, її огидні воєнні злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо», - йдеться у промові.
Також за його словами, Британія готова навчати українських пілотів, щоб вони могли літати на сучасних винищувачах.
Сунак сказав, що для того, щоб надалі забезпечити мир, треба змінювати світовий порядок.
«Угоди епохи Холодної війни виявилися недієздатними. Нам потрібна нова правова основа для збереження миру. Пан Столтенберг сказав, що Україна у майбутньому стане членом НАТО, але поки цього не сталося ми повинні оснастити Україну передовими засобами захисту. Україні потрібні наші запевнення у безпеці. І перед самітом у Вільнюсі ми зберемося, щоб дати такі запевнення. Ми надамо гарантії, в межах яких будемо захищати Україну від майбутніх агресій Росії», - додав Сунак.
Нагадаємо, на початку лютого українські військові прибули цими вихідними до Великої Британії, аби розпочати навчання на британських САУ AS-90.
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