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АНАЛІТИКА

Сунак очікує, що НАТО до липня розробить гарантії безпеки для України

 

В НАТО до липня повинні закінчити розробку проєкту гарантій безпеки для України, щоб на саміті у Вільнюсі союзники могли обговорити їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака в інтерв'ю Bloomberg.

Британський лідер підтримав бажання України стати членом НАТО. Проте він наголосив, що альянс повинен розробити гарантії безпеки для України.

"Нам потрібно подумати про те, як у майбутньому ми захищатимемо безпеку України. Це розмова, яку ми вже маємо розпочати, бо саміт у Вільнюсі - гарне місце для його завершення", - сказав Сунак.

Прем'єр Британії також закликав союзників посилити військову допомогу Україні. Зокрема, надати більше артилерії, далекобійної зброї, танків та систем протиповітряної оборони.

На його думку, переломний момент у війні вже розпочався, тому Україні потрібно більше озброєння, аби отримати перевагу.

Варто зазначити, у столиці Литви 11 та 12 липня пройде саміт НАТО, де зустрінуться лідери країн-членів альянсу.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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