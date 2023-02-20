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Сунак очікує, що НАТО до липня розробить гарантії безпеки для України
09:10 20.02.2023 |
В НАТО до липня повинні закінчити розробку проєкту гарантій безпеки для України, щоб на саміті у Вільнюсі союзники могли обговорити їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака в інтерв'ю Bloomberg.
Британський лідер підтримав бажання України стати членом НАТО. Проте він наголосив, що альянс повинен розробити гарантії безпеки для України.
"Нам потрібно подумати про те, як у майбутньому ми захищатимемо безпеку України. Це розмова, яку ми вже маємо розпочати, бо саміт у Вільнюсі - гарне місце для його завершення", - сказав Сунак.
Прем'єр Британії також закликав союзників посилити військову допомогу Україні. Зокрема, надати більше артилерії, далекобійної зброї, танків та систем протиповітряної оборони.
На його думку, переломний момент у війні вже розпочався, тому Україні потрібно більше озброєння, аби отримати перевагу.
Варто зазначити, у столиці Литви 11 та 12 липня пройде саміт НАТО, де зустрінуться лідери країн-членів альянсу.
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