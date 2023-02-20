Польща розгляне питання передачі Україні літаків МіГ-29

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща розглядатиме питання передачі Україні літаків МіГ-29, якщо ж говорити про F-16, то їх в країні замало.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

Дуда підкреслив, що підготовка пілота, який обслуговуватиме літак F-16, є довготривалим процесом. Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, шодо цього немає жодних сумнівів.

"Якщо українські пілоти готуватимуться до цього, то, без сумніву, навчання займе багато місяців. Натомість, якщо надаватимуться літаки МіГ-29 чи, наприклад, літаки Су, то українські пілоти готові літати на них практично відразу. Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання" - сказав президент Польщі.

Варто зазначити, що минулого року, на початку повномасштабного вторгнення РФ Польща вже допускала можливість передачі МіГ-29, але тоді на це не погодилися США.

За словами Дуди, з винищувачами F-16 є проблема, оскільки у Польщі просто замало, беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни.

"На даний момент ми чекаємо на літаки F-35 зі США. Ми також очікуємо на нещодавно придбані у Південної Кореї літаки FA-50. Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками" - наголосив він.