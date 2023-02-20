Фінансові новини
- |
- 20.02.23
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Польща розгляне питання передачі Україні літаків МіГ-29
08:59 20.02.2023 |
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща розглядатиме питання передачі Україні літаків МіГ-29, якщо ж говорити про F-16, то їх в країні замало.
Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.
Дуда підкреслив, що підготовка пілота, який обслуговуватиме літак F-16, є довготривалим процесом. Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, шодо цього немає жодних сумнівів.
"Якщо українські пілоти готуватимуться до цього, то, без сумніву, навчання займе багато місяців. Натомість, якщо надаватимуться літаки МіГ-29 чи, наприклад, літаки Су, то українські пілоти готові літати на них практично відразу. Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання" - сказав президент Польщі.
Варто зазначити, що минулого року, на початку повномасштабного вторгнення РФ Польща вже допускала можливість передачі МіГ-29, але тоді на це не погодилися США.
За словами Дуди, з винищувачами F-16 є проблема, оскільки у Польщі просто замало, беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни.
"На даний момент ми чекаємо на літаки F-35 зі США. Ми також очікуємо на нещодавно придбані у Південної Кореї літаки FA-50. Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками" - наголосив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коментар: У Мюнхені депутінізація вже почалася
|МВФ заявляє про успішні переговори з Україною щодо моніторингової програми
|Останній цвях для Коломойського. Що показав фінал суду щодо Приватбанку
|Кривавий птах: У Росії Ашан підтримує військових та допомагає мобілізувати співробітників - The Insider
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Байден приїхав в Україну з неанонсованим візитом
|Парламентська делегація Ізраїлю прибула в Київ
|Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп
|Британія першою надасть Україні зброю великої дальності
|Сунак очікує, що НАТО до липня розробить гарантії безпеки для України
|Британія допоможе країнам, які вирішать надати літаки Україні - Сунак
Бізнес
|У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
|Чи не створять нові чат-боти хаос у соцмережах
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності