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Новообраний президент Чехії вже каже про перемогу України за трьох умов
08:54 20.02.2023 |
Петер Павел, який у березні стане президентом Чехії, після своєї резонансної заяви про можливі поступки України сказав, що все ж вважає реальною перемогу України у війні.
Про це він заявив у розмові з журналістами у Мюнхені, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Відповідаючи на запитання щодо прогнозів результатів війни, заявив про потребу "бути готовими до будь-якого результату", однак наголосив на високому шансі перемоги України.
"Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху, але є кілька умов", - сказав він.
Чеський політик, що є відставним генералом НАТО, назвав три умови перемоги України, які він бачить
"Перша умова - це те, що всі держави підтримуватимуть той самий рівень постачання озброєння. Друга умова - достатня фінансова підтримка України, яка дозволить компенсувати втрати економіки, і третя умова - те, що ЄС зможе утримати чинний рівень санкції, щоби запобігати відновлення доходів Росії. Все це може призвести до того, що Росія не буде здатна підтримувати чинний рівень бойових дій", - пояснив він свою позицію.
Як повідомляла Європейська правда, обраний президент Чехії Петер Павел, який переміг у січні 2023 року і готується до початку роботи на посаді, застеріг від такої перемоги України, яка розвалить РФ.
Петер Павел наголосив, що поразка РФ має різні сценарії, у тому числі ті, які Захід має уникнути.
"Можливо, що це призведе до розвалу Росі... Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам не може з ким вести переговори про розброєння", наголосив він.
Павел не став уточнювати, що саме, на його думку, має змінитися у діях Заходу для цього, але закликав "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого"
Ця заява викликала відповідь Дмитра Кулеби та кількох європейських лідерів, які відповіли чеському колезі на натяки про поступки України у війні.
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