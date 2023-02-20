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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ
08:41 20.02.2023 |
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти Московської біржі та 333 громадян Російської Федерації, повідомляє сайт глави держави.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться в тексті указу, оприлюдненому на сайті в розділі "документи".
У рішенні РНБО від 19 лютого зазначається, що пропозиції щодо застосування санкцій було внесено Службою безпеки та Національним банком.
В оприлюдненому списку зазначено, що 333 фізичні та одна юридична особа - публічне акціонерне товариство "Московська біржа ММВБ-РТС".
Зокрема, серед підсанкційних осіб старший віцепрезидент Сбербанку Олександр Базаров, голова ради директорів КК "Система Капітал" Всеволод Розанов, ексгголова "НІКойл", ректор МІРБІС Микола Цвєтков, ексміністр спорту, гендиректор фінансового інституту розвитку у житловій сфері. Віталій Мутко, ексзаступник голови Центробанку РФ, заступник голови правління Сбербанку Геннадій Мелік'ян, член наглядової ради ВТБ, голова Держнафтофонду Азербайджану Ісрафіл Маммадов, експрем'єр Білорусі Сергій Румас, незалежний невиконавчий директор НЛМК, старший радник Korn голова ВЕБ Володимир Дмитрієв, член ради директорів "Драйв Клік Банк", громадянин Франції Дюрей Луї-Мішель.
Водночас, Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій та порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
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