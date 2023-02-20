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АНАЛІТИКА

Порошенко в Мюнхені: Не вірте Путіну і не бійтеся його

 

DW поговорила з п'ятим президентом України Петром Порошенком у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 18 лютого.

DW: Рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Які ключові висновки зараз можна зробити?

Петро Порошенко: Зараз весь світ дивиться на Україну, а вся увага сконцентрована у Мюнхені. Основні питання, які стоять за підсумками Мюнхенської конференції для пересічної людини: коли закінчиться війна? Що кожен з нас може зробити для того, щоб прискорити її закінчення? Це пронизує весь форум. Глобальна безпека залежить від нашої перемоги.

Тональність змінилася. Якщо раніше лідери країн-партнерів заявляли, що ми будемо з Україною до кінця, то сьогодні вони кажуть, що будуть з нами до перемоги. І сьогодні кожен з нас повинен зробити щось для того, щоб цю перемогу прискорити - допомогти армії, допомогти Україні.

Від чого саме, на ваш погляд, залежить перемога України?

Є п'ять речей, від яких залежить перемога. Перше - це зброя, її ніколи не буває достатньо. Нині Україна має достатньо зброї, щоб зупинити Путіна, але потребує більше зброї для того, щоб перемогти. Більше зброї - швидше мир.

Друге - це санкції (щодо Росії. - Ред.). Ми маємо закрити всі можливості для обходження санкцій, запровадити нові санкції, які матимуть правильну мету - переполовинити російський експорт для того, щоб Путін мав менше грошей або зовсім їх не мав, аби фінансувати війну і вбивство українців, включно з замороженням ліквідних російських активів.

Третє - це те, про що зараз говорила віцепрезидентка США. Це - справедливість, тобто невідворотний трибунал для Путіна.

Четверте - гарантії безпеки для того, щоб наша перемога вилилася в системну безпекову ситуацію в Європі. Кажуть, що західні союзники разом з Радянським Союзом виграли війну у Гітлера, але прогавили мир. Ми на сьогодні виходимо з того, щоб Путін або Росія не змогли повторити атаку. Для цього не існує іншого механізму, ніж членство України в НАТО - це п'яте. Ми сьогодні говоримо, що Альянс зацікавлений в членстві України більше або принаймні настільки ж, наскільки у цьому зацікавлена Україна. І я як людина, яка ініціювала відповідні зміни до Конституції України, кажу, що українці є найбільш євроатлантично оптимістичною нацією - понад 90 відсотків підтримують майбутнє членство в НАТО, і вони мають право ставити це питання і чекати, щоб Вільнюський саміт дав гідну і достойну відповідь на нього.

Як і коли може завершитися війна?

Я не люблю давати прогнозів, бо багато залежить від того, наскільки рішучим буде світ. Чи навчиться він в українців рішучості? Три поради: перша - не вірте Путіну, друга - не бійтеся Путіна, третя - будьте разом і всередині України, забезпечивши єдність, і в світі, забезпечивши солідарність з Україною.

І якщо будуть зброя, санкції, трибунал для Путіна і членство в НАТО, війна може закінчитися цього року, після третього кварталу, коли Путін вже не матиме грошей, коли зброя, яку отримають українці, дозволить нам наступати, і коли Росія зрозуміє небезпеки і ризики тримати Путіна далі. Отже, наша перемога завершиться депутінізацією Європи, депутінізацією Росії та депутінізацією світу.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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