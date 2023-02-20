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США прямо звинуватили РФ у злочинах проти людства під час війни в Україні
07:40 20.02.2023 |
Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Росія вчинила злочини проти людства під час війни в Україні.
Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".
"Їхні дії - це напад на наші спільні цінності, напад на нашу спільну людяність", - сказала віцепрезидентка.
"Сполучені Штати офіційно визначили, що Росія вчинила злочини проти людства", - сказала Гарріс.
"І я кажу всім тим, хто скоїв ці злочини, і їхнім керівникам, які є співучасниками цих злочинів, що ви будете притягнуті до відповідальності" - наголосила вона.
Гарріс у своєму виступі згадала про конкретні приклади, які можуть бути використані як докази злочинів Росії проти людяності.
"Російські війська здійснюють широкомасштабні та системні напади на цивільне населення - жахливі вбивства, тортури, зґвалтування та депортації. Вбивства, схожі на страту, побиття та катування електричним струмом", - сказала вона.
"Російська влада примусово депортувала сотні тисяч людей з України до Росії, включаючи дітей. Вони жорстоко розлучили дітей з їхніми сім'ями" - додала Гарріс.
Гарріс пообіцяла, що США "продовжуватимуть підтримувати судовий процес", щоб притягнути РФ до відповідальності.
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