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АНАЛІТИКА

США прямо звинуватили РФ у злочинах проти людства під час війни в Україні

 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Росія вчинила злочини проти людства під час війни в Україні.

Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".

"Їхні дії - це напад на наші спільні цінності, напад на нашу спільну людяність", - сказала віцепрезидентка.

"Сполучені Штати офіційно визначили, що Росія вчинила злочини проти людства", - сказала Гарріс.

"І я кажу всім тим, хто скоїв ці злочини, і їхнім керівникам, які є співучасниками цих злочинів, що ви будете притягнуті до відповідальності" - наголосила вона.

Гарріс у своєму виступі згадала про конкретні приклади, які можуть бути використані як докази злочинів Росії проти людяності.

"Російські війська здійснюють широкомасштабні та системні напади на цивільне населення - жахливі вбивства, тортури, зґвалтування та депортації. Вбивства, схожі на страту, побиття та катування електричним струмом", - сказала вона.

"Російська влада примусово депортувала сотні тисяч людей з України до Росії, включаючи дітей. Вони жорстоко розлучили дітей з їхніми сім'ями" - додала Гарріс.

Гарріс пообіцяла, що США "продовжуватимуть підтримувати судовий процес", щоб притягнути РФ до відповідальності.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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