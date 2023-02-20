Боррель: Київ потребує набагато більшої і швидшої допомоги

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Захід повинен надати більше військової допомоги Україні і прискорити її надання. "Потрібно зробити набагато більше і набагато швидше. Ще багато чого треба зробити. Ми повинні збільшити і прискорити нашу військову підтримку", - сказав Боррель під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у неділю, 19 лютого.

Він також підтримав пропозицію прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас щодо спільної закупівлі країнами ЄС боєприпасів для України. "Я повністю згоден з пропозицією прем'єр-міністерки Естонії, і ми працюємо над цим, і це спрацює", - сказав Боррель, цитує Reuters.

Він назвав "парадоксом" те, що президент України Володимир Зеленський та український народ "отримують масу оплесків, але недостатньо боєприпасів". "Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями, але ця війна відбувається на європейській території, зачіпаючи нас і маючи глобальний ефект на весь світ", - наголосив Боррель, інформує "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пропозицією Каї Каллас, країни ЄС повинні виділяти кошти, які потім використовуватимуться для укладання великих контрактів з оборонною промисловістю на рівні Євросоюзу. Така процедура могла б гарантувати, що промисловість зможе здійснити необхідні інвестиції для розширення виробництва. "Росія вистрілює за день місячний європейський обсяг виробництва артилерійських снарядів", - аргументувала Каллас під час Мюнхенської конференції необхідність такої ініціативи, зазначивши, що російська оборонна промисловість наразі працює у три зміни.

Напередодні, 18 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні все необхідне для перемоги у війні проти Росії, а голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала партнерів подвоїти військову підтримку України.



