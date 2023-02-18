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АНАЛІТИКА

Перша група українців пройшла навчання на базі США в Німеччині. Зокрема на Bradley

 

Сьогодні, 17 лютого, у Пентагоні заявили, що перша група українських військових пройшла навчання на базі США в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно із заявою прес-секретаря Пентагону Пета Райдера, перша група з 635 українців вже завершила навчання на полігоні Графенвер. Крім іншого, український батальйон також тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.

Нині ж вже друга група з 710 українських військовослужбовців працює на п'ятитижневих курсах, які навчатимуть війська маневрам, медичній та початковій підготовці солдатів. Солдати тренуватимуться на бойовій машині піхоти Bradley і на САУ M109 Paladin, про відправку до України якої нещодавно оголосили США.

Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть навчання на бойових машинах Stryker.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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