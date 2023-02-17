Фінансові новини
- |
- 17.02.23
- |
- 18:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron
18:06 17.02.2023 |
Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron, хоча до цього про це не повідомляли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо, яку приводить Opexnews.
За його словами, Франція передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів і ракет до них.
"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та надіслані Akeron добре виконують свої завдання", - йдеться у повідомленні.
Akeron MP
Французька протитанкова керована ракета система п'ятого покоління. Володіючи режимами роботи "вистрілив-забув" та командне наведення, ПТРК також інтегрує сторонню цілевказівку для сценаріїв стрільби з закритих позицій за допомогою фіксації після запуску для прямої видимості (NLOS) використання.
"Akeron MP", що надійшов на озброєння Франції з 2017 року, був розроблений MBDA France і призначений для заміни MILAN і FGM-148 Javelin американського виробництва.
Він призначений для пішої піхоти (є переносним зенітно-ракетним комплексом), а також для встановлення на бойові машини та має дальність стрілянини до 5 км.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кривавий птах: У Росії Ашан підтримує військових та допомагає мобілізувати співробітників - The Insider
ТОП-НОВИНИ
|США підтримують завдання ударів по військових об'єктах Росії у Криму, - Держдеп
|Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро
|Порятунок рядового Резнікова. Як Міноборони купуватиме яйця по-новому
|Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Останній цвях для Коломойського. Що показав фінал суду щодо Приватбанку
|Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron
|Прем'єр Нідерландів пообіцяв якнайшвидшу поставку Leopard-1A5 до України
|В Люксембурзі створили компанію, яка передає Україні снаряди для РСЗВ «Град», - NYT
|Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки Україні, зробити це зараз
|Українські військові отримали автономні розвідувальні центри Skykit, - ЗМІ
Бізнес
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу