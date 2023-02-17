Фінансові новини
- |
- 17.02.23
- |
- 18:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр Нідерландів пообіцяв якнайшвидшу поставку Leopard-1A5 до України
17:47 17.02.2023 |
Україна отримає першу партію танків Leopard-1A5 як тільки вони будуть готові до бою. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте обіцяє якнайшвидше поставити їх ЗСУ.
Про це заявив Рютте, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, Рютте заявив, що хоче, аби поставка танків відбулась якнайшвидше.
"Як тільки перша партія буде готова до бою, вона буде доставлена в Україну, і ми хочемо зробити це якомога швидше", - заявив Рютте.
Також прем'єр Рютте додав, що його країна готова прийняти у себе новий трибунал, який судитиме російське вторгнення в Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кривавий птах: У Росії Ашан підтримує військових та допомагає мобілізувати співробітників - The Insider
ТОП-НОВИНИ
|США підтримують завдання ударів по військових об'єктах Росії у Криму, - Держдеп
|Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро
|Порятунок рядового Резнікова. Як Міноборони купуватиме яйця по-новому
|Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Останній цвях для Коломойського. Що показав фінал суду щодо Приватбанку
|Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron
|Прем'єр Нідерландів пообіцяв якнайшвидшу поставку Leopard-1A5 до України
|В Люксембурзі створили компанію, яка передає Україні снаряди для РСЗВ «Град», - NYT
|Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки Україні, зробити це зараз
|Українські військові отримали автономні розвідувальні центри Skykit, - ЗМІ
Бізнес
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу