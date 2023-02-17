Фінансові новини
- |
- 17.02.23
- |
- 15:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські військові отримали автономні розвідувальні центри Skykit, - ЗМІ
14:46 17.02.2023 |
Українські військові отримали сучасні автономні розвідувальні центри Skykit. Їхні технології дозволяють стежити за розвитком війни в реальному часі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання L'Express.
Видання зазначає, що українські бійці можуть використовувати у бойових діях десятки, можливо, сотні валіз Skykit, розроблених американською компанією Palantir, яка постачає шпигунські та військові системи управління США та іншим західним країнам.
Директор компанії Palantir Алекс Карп розповів, що його компанія відповідає за частину цілевказання в Україні.
Зазначимо, що в червні 2022 року президент України Володимир Зеленський зустрічався з Карпом у Києві. Тоді вони обговорили питання подальшої співпраці у сфері захисту та безпеки, а також цифровізації.
Додамо, що Skykit була офіційно представила у січні, тож українські захисники могли отримати систему ще до офіційної презентації.
Що відомо про Skykit?
Palantir Skykit - це повністю автономний розвідувальний центр. Він містить два вбудовані монітори, акумуляторні блоки живлення та спеціальний ноутбук. Він також обладнаний безпілотником Quadcopter та невеликою камерою Trailcam Nano.
Skykit дає військовим можливість ефективно обробляти розвіддані, приймати рішення та виконувати операції з віддалених місць. Система також дозволяє ставити завдання та аналізувати дані з будь-якого місця на полі бою.
У системи є власний безпечний супутниковий зв'язок. Українські військові можуть під'єднатися до одного з 40 комерційних супутників, аналізувати дані, що зібрані різними модулями штучного інтелекту, і "побачити" ворога.
Залежно від міжурядових угод Skykit також може отримати доступ до військових супутників, таких як супутники Пентагону.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кривавий птах: У Росії Ашан підтримує військових та допомагає мобілізувати співробітників - The Insider
ТОП-НОВИНИ
|США підтримують завдання ударів по військових об'єктах Росії у Криму, - Держдеп
|Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро
|Порятунок рядового Резнікова. Як Міноборони купуватиме яйця по-новому
|Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські військові отримали автономні розвідувальні центри Skykit, - ЗМІ
|Лозинського беруть під варту. Суд скасував домашній арешт
|Голова ВС каже, що є пропозиція розглядати справи про захист інвестицій в окремому суді
|США започаткували проєкт для підвищення підзвітності Рахункової палати України
|Низка послів G7 в Україні зустрілися з оновленою ВРП
|Кривавий птах: У Росії Ашан підтримує військових та допомагає мобілізувати співробітників - The Insider
Бізнес
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу