Низка послів G7 в Україні зустрілися з оновленою ВРП

Посли США, Євросоюзу, Британії та Німеччини провели зустріч з оновленою Вищою радою правосуддя (ВРП), щоб обговорити пріоритети у судовій реформі.

Як пише "Європейська правда", заяви ідентичного змісту розмістили посол США Бріджит Брінк та представництво ЄС в Україні.

"Посли США, ЄС, Британії та Німеччини зустрілися з оновленою Вищою радою правосуддя, щоб обговорити пріоритети, зокрема - призначення потужної Вищої кваліфікаційної комісії, зміцнення суддівської дисципліни та відбору, а також підвищення прозорості прийняття рішень ВРП та взаємодії з громадянським суспільством", - повідомляють вони.

Посли наголосили на високих очікуваннях громадськості та міжнародних партнерів України щодо впровадження вищезазначених реформ, та нагадали, що це має вирішальне значення для зміцнення довіри громадян та інвесторів до судів та для просування інтеграції України в ЄС.

Нагадаємо, у січні посли та представники посольств країн "Групи семи" і представництва ЄС мали зустріч із заступником керівника Офісу президента Андрієм Смирновим щодо судової реформи та передали ОП рекомендації. Вони привітали рішення з'їзду суддів України щодо обрання всіх восьми членів ВРП за своєю квотою та висловили сподівання на подальший прогрес у судовій реформі.

Початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на її євроінтеграційному шляху.