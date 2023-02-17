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ЄС схвалить десятий пакет санкцій для РФ 24 лютого - джерело
12:16 17.02.2023 |
Європейська рада має намір схвалити десятий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона веде проти України, у річницю вторгнення, 24 лютого.
Про це у п'ятницю у Брюсселі журналістам повідомив високопоставлений європейський дипломат.
За його словами, остаточне обговорення десятого пакета відбудеться у понеділок у рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.
"У понеділок буде обговорення, своєрідне остаточне обговорення десятого пакета (санкцій), який, як ми очікуємо, буде схвалено остаточно 24 лютого, в першу річницю (вторгнення РФ в Україну)", - сказав високопоставлений європейський дипломат.
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