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АНАЛІТИКА

Канада виділила ще $5,6 млн на розмінування території України

 

Канада виділила ще 7,5 мільйонів канадських доларів ($5,6 млн) на розмінування території України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Джолі, пише "Європейська правда".

"Канада оголосила про виділення додаткових 7,5 млн канадських доларів на розмінування. Під час зустрічі в Києві я подякував Мелані Жолі за підтримку України. Ми обговорили економічний розвиток та відновлення України, а також посилення санкцій проти РФ. Ми цінуємо солідарність наших друзів", - йдеться у повідомленні в Twitter.
Ключові теги: Канада
 

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