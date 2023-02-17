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Зеленський провів телефонну розмову із президентом Казахстану
23:12 16.02.2023 |
У четвер, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм казахським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу президента Казахстану.
Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи української сторони.
Президенти двох країн обговорили гуманітарні зв'язки між Казахстаном та Україною.
При цьому Токаєв підтвердив позицію Казахстану щодо дипломатичного рішення війни Росії проти України на основі Статуту ООН та загальновизнаних норм міжнародного права.
Зі своєї сторони Зеленський повідомив, що під час розмови з Токаєвим обговорив співпрацю на міжнародних майданчиках.
"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну допомогу для України", - написав він у Twitter.
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