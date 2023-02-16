Прем'єр-міністр Японії запросив Зеленського взяти участь у саміті G7 - ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої сімки" у форматі відеозв'язку, повідомляє японське агентство Kyodo з посиланням на джерела в уряді.

"Очікується, що під час зустрічі лідери G-7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти свого сусіда", - зазначається у повідомленні.

За словами джерела, на запланованому онлайн-саміті країни G7, ймовірно, підтвердять співпрацю у підтримці України та засудять Росію.

Також очікується, що лідери "Великої сімки" обміняються думками про те, як стабілізувати світові енергетичні ринки, які були вражені після вторгнення Росії в Україну минулого року, коли ціни на нафту та природний газ у всьому світі різко зросли.

Прем'єр-міністр Кісіда планує викласти своє бачення світу без ядерної зброї на тлі побоювань, що Росія може використати його проти України у війні. Він також висловив готовність відвідати Україну для переговорів із Зеленським, якщо будуть виконані відповідні умови, але представник японського уряду заявив, що організувати візит прем'єр-міністра до України може бути складно з міркувань безпеки, оскільки відносини між Токіо та Москвою за останній рік різко погіршилися.