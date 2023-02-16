Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США досі вважають, що Крим - «червона лінія» для Путіна, але не зупинятимуть Україну – ЗМІ

 

В адміністрації президента США досі переконані, що повернення Україною Криму є "червоною лінією" для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією - але водночас не заперечують право України відвоювати півострів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico на основі спілкування з чотирма співрозмовниками.

У дистанційному спілкуванні з групою експертів 15 лютого держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що президент РФ Владімір Путін явно сприйняв би спробу України повернути Крим як перетин "червоної лінії", і це може спровокувати Росію на масштабну реакцію.

Блінкена нібито запитали у цьому закритому спілкуванні, чи США допомагатимуть Україні здійснити задекларовану мету і повернути всі окуповані території, включно з Кримом. За словами чотирьох людей, які були свідками відповіді, Блінкен розкрив, що США не особливо заохочують Україну повертати Крим, але рішення "виключно за Києвом", а адміністрація Байдена вбачає першочергову мету у тому, щоби допомогти Україні досягати успіху у триваючих боях на сході.

Це лягає в одну лінію з коментарями від посадовців Пентагону останнім часом - про те, що Україна навряд чи зможе звільнити Крим у найближчому майбутньому.

У кількох свідків розмови зі слів Блінкена склалося враження, що Вашингтон вважає наміри повертати Крим не дуже мудрим кроком у цей конкретний момент, але це не пролунало напряму.

Інші двоє свідків кажуть, що не сприйняли відповідь держсекретаря таким чином, та зауважили, що він відзначив: рішення про те, які території повертати військовим шляхом - виключно за Україною, тож це можна сприймати навіть як сигнал, що Блінкен цілком відкритий до сценарію, що Україна може спробувати зайти в Крим.

У Держдепі відмовилися коментувати подробиці цієї закритої розмови.

Зазначимо, після рішення Кремля проголосити своєю територією окуповані території сходу й півдня України чимало експертів звернули увагу, що Росія таким чином сама "десакралізувала" особливий статус Криму як буцімто власної суверенної території, за посягання на яку можлива радикальна ескалація - оскільки Україна вже після того успішно повернула західну Херсонщину.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1229
  0,2176
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3609  0,04 0,10 40,0644  0,03 0,08
EUR 41,7109  0,08 0,19 42,7675  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес