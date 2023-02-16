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АНАЛІТИКА

Японія продовжила екстрену грантову допомогу у розмірі $550 тис. для підтримки України у зимовий період - МЗС

 

14 лютого уряд Японії ухвалив рішення про надання екстреної грантової допомоги у розмірі близько $550 тис. як підтримки підготовки до зими в Україні, повідомляє Міністерство закордонних справ Японії.

Згідно з повідомленням, уряд Японії здійснить допомогу Національній поліції України через Управління ООН з обслуговування проєктів із наданням світловідбивних матеріалів і теплових пакетів.

Також у МЗС Японії повідомили, що в умовах суворої зими і відключення світла на вулицях, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, допомога допоможе збільшити безпеку пішоходів і державних службовців у нічний час, а також захистить державних службовців, що працюють на вулиці, від холоду.

"Уряд Японії продовжить надавати підтримку народу України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародною спільнотою, включаючи членів G7", - ідеться у повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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