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Японія продовжила екстрену грантову допомогу у розмірі $550 тис. для підтримки України у зимовий період - МЗС
09:45 16.02.2023 |
14 лютого уряд Японії ухвалив рішення про надання екстреної грантової допомоги у розмірі близько $550 тис. як підтримки підготовки до зими в Україні, повідомляє Міністерство закордонних справ Японії.
Згідно з повідомленням, уряд Японії здійснить допомогу Національній поліції України через Управління ООН з обслуговування проєктів із наданням світловідбивних матеріалів і теплових пакетів.
Також у МЗС Японії повідомили, що в умовах суворої зими і відключення світла на вулицях, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, допомога допоможе збільшити безпеку пішоходів і державних службовців у нічний час, а також захистить державних службовців, що працюють на вулиці, від холоду.
"Уряд Японії продовжить надавати підтримку народу України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародною спільнотою, включаючи членів G7", - ідеться у повідомленні.
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