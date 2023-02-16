Фінансові новини
- |
- 16.02.23
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У 2022 році частка українців, які вважають себе віруючими, зросла з 67,8% до 74,1%
Чверть респондентів заявили, що в цілому стали більш релігійними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані дослідження Центру Разумкова "Війна і Церква. Церковно-релігійна ситуація в Україні-2022".
"Із початком повномасштабної російської агресії рівень релігійності зріс до 74%, приблизно до того показника, до якого він піднімався у 2014 році", - сказав під час презентації заступник директора соціологічної служби центру Михайло Міщенко.
При цьому 26% опитаних заявили, що після лютого 2022 року, за їх самооцінкою, стали більш релігійними і віруючими людьми, ніж були раніше, 4% - менш релігійними і віруючими людьми, ніж до війни, а 65% - що жодних змін у їх ставленні до релігії і віри не сталося.
Відповідаючи на питання, як змінилася частота відвідування ними церкви (молитовного будинку) після початку війни,47%респондентів відповіли, що відвідують церкву, які раніше, 11% стали відвідувати церкву частіше, а 12,5% - рідше (ще 27% відповіли, що "раніше зовсім не відвідували і не відвідують зараз").
За даними опитування, у листопаді 2022 року число тих, хто визнає себе віруючим, в Україні становило 74,1%, частка тих, хто вагається між вірою та невір'ям, становить 12,2%. Невіруючими вважають себе 4,8% громадян, переконаними атеїстами - 2,1%. Крім того, байдужі до релігійних питань 4,5% респондентів, а 2,2% вагаються з відповіддю.
Опитування проведено Центром Разумкова 4-11 листопада 2022 серед 2018 респондентів на підконтрольній уряду території України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ вночі запустила по Україні 32 ракети, сили ППО збили половину
|Маски-шоу у Косована. Що відомо про обшуки у MacPaw та до чого тут земля біля Дніпра
|Верховний Суд відмовив колишнім власникам Приватбанку повернути акції націоналізованого банку
|Рамштайн-9 без крил для України: Чи дійсно наші союзники стали менш щедрими на зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Японія продовжила екстрену грантову допомогу у розмірі $550 тис. для підтримки України у зимовий період - МЗС
|Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
|У 2022 році частка українців, які вважають себе віруючими, зросла з 67,8% до 74,1%
|РФ вночі запустила по Україні 32 ракети, сили ППО збили половину
|Маски-шоу у Косована. Що відомо про обшуки у MacPaw та до чого тут земля біля Дніпра
|Rheinmetall постачатиме снаряди до Gepard Україні з літа
Бізнес
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU