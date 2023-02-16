Фінансові новини
- |
- 16.02.23
- |
- 01:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Rheinmetall постачатиме снаряди до Gepard Україні з літа
23:28 15.02.2023 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує влітку розпочати постачання боєприпасів до зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які уряд Німеччини замовив від імені України, повідомляє в середу, 15 лютого, агентство dpa.
Всього Києву планують передати 300 тисяч снарядів у двох варіантах вартістю кілька сотень мільйонів євро.
Їх виготовлятимуть на новому заводі, який Rheinmetall вирішив збудувати після того, як Швейцарія декілька разів відмовлялася дозволити реекспорт Україні боєприпасів до "Гепардів". Нові потужності концерну планують запустити в кінці першого кварталу.
Наявних боєприпасів має вистачити до літа
За даними міністерства оборони ФРН, із літа 2022 року Україні передали 32 установки Gepard, а до кінця лютого планують передати ще п'ять. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив сьогодні, що наразі у Києва "достатньо" боєприпасів до цих установок. "До літа має вистачити", - цитує його агенція Reuters.
Своєю чергою віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) зауважив, що перемовини зі Швейцарією щодо постачання снарядів продовжуються. "Ми ведемо переговори зі Швейцарією, і я повинен це чітко сказати: я не можу зрозуміти, чому Швейцарія не надає боєприпаси до Gepard", - наголосив він в інтерв'ю Die Zeit.
Україна потребує більше снарядів
Збільшення постачання артилерійських боєприпасів Києву стало однією з центральних тем останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Щоби задовільнити нагальні потреби, армія США замовила виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для України на пів мільярда доларів.
Крім того, Великобританія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Данія погодили надання Києву першої партії військової допомоги через "Міжнародний фонд для України" (IFU), до якої також увійдуть артилерійські снаряди.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Маски-шоу у Косована. Що відомо про обшуки у MacPaw та до чого тут земля біля Дніпра
ТОП-НОВИНИ
|Верховний Суд відмовив колишнім власникам Приватбанку повернути акції націоналізованого банку
|Рамштайн-9 без крил для України: Чи дійсно наші союзники стали менш щедрими на зброю
|Вищий антикорупційний суд очолила Віра Михайленко
|В Україні можуть скасувати свята 1 травня та 8 березня, - законопроект
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Маски-шоу у Косована. Що відомо про обшуки у MacPaw та до чого тут земля біля Дніпра
|Rheinmetall постачатиме снаряди до Gepard Україні з літа
|Швейцарія дозволила почати процедуру конфіскації заморожених активів оточення Януковича
|Пів батальйону: ЗСУ отримають в березні від Німеччини менше «Леопардів», ніж очікувалось
|Нідерланди поставлять Україні боєприпаси для танків Leopard 2
|Танкова коаліція. Польща та ще чотири країни укомплектували батальйон Leopard 2 для України
Бізнес
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU