Пів батальйону: ЗСУ отримають в березні від Німеччини менше «Леопардів», ніж очікувалось

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив у середу, 15 лютого, що Україна поки що зможе отримати менше бойових танків Leopard 2A6, ніж він передбачав раніше.

Минулого тижня Пісторіус анонсував, що західні партнери можуть поставити перший батальйон із 31 німецького "Леопарда" в Україну протягом березня-квітня. Однак після зустрічі так званої "танкової коаліції" в кулуарах саміту міністрів оборони Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі він заявив, що наразі вдалося зібрати лише 14 танків моделі A6 від ФРН і три - від Португалії.

"Ми не досягли батальйону. Буде пів батальйону", - цитує Пісторіуса агенція AFP. При цьому він підтвердив, що Німеччина "точно" доставить обіцяні нею танки в останній тиждень березня. Раніше Ліссабон обіцяв також надіслати танки до кінця березня.

Водночас Пісторіус зауважив, що танки Leopard 2 моделі A4 обіцяні Україні в більшій кількості - майже 30 машин. Як нагадує німецьке інформаційне агентство dpa, у січні уряд ФРН заявив, що хоче зібрати для українських Збройних сил два танкові батальйони Leopard 2.

Новітніх "Леопардів" від Нідерландів не буде

Напередодні німецька газета Die Welt повідомила з посиланням на джерела, що уряди Нідерландів і Данії відмовились від рішення передати Україні Leopard 2 зі своїх запасів. Офіційних коментарів Копенгагена з цього приводу поки не було. В Амстердамі ж зауважили, що позиції не міняли, але не володіють цими танками, а тільки орендують 18 із них у ФРН.

"З Німеччиною вирішили, що танки з іншого батальйону краще підходять для доставки в Україну. Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми б не протидіяли цьому. Також не будемо проти, якщо вони вирішать надіслати їх пізніше", - зазначила речниця міністерства оборони Нідерландів Саша Лувофф.

Пісторіус підтвердив, що Берлін проти відправки Нідерландами танків Leopard 2, оскільки це "послабить оперативну готовність" спільного військового підрозділу двох країн.

Нагадаємо, що крім Німеччини та Португалії Leopard 2 Україні пообіцяли Польща (14 одиниць), Канада (чотири), Іспанія (від чотирьох до шести) та Норвегія (вісім). Перший канадський "Леопард" уже прибув до Польщі.

Тим часом Німеччина, Нідерланди та Данія домовились надати Україні щонайменше 100 відремонтованих танків старішої моделі - Leopard 1. Їх мають придбати в німецької промисловості.

Навесні буде надто пізно

Коментуючи публікацію Die Welt, верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав європейські країни передати Україні "якомога більше танків і якомога швидше".

"Було би дуже прикро, якби після того, як так довго вказували пальцем на Німеччину за те, що вона нічого не робить, ці країни тепер не наслідували б її приклад. Я знаю, що в арміях ЄС є сотні танків, деякі з них необхідно відремонтувати, значить ви повинні це зробити, і зробити швидко, тому що навесні буде занадто пізно", - сказав він в інтерв'ю німецькій телерадіокомпанії Phoenix.

Під час зустрічі міністрів оборони НАТО 14-15 лютого в Брюсселі представники Німеччини, Польщі та України провели переговори з колегами з Північноатлантичного альянсу, щоби домовитись про збільшення кількості танків для Києва. Пісторіус пообіцяв, що пізніше цього тижня відбудуться додаткові переговори з потенційними донорами.