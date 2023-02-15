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АНАЛІТИКА

Союзники нададуть Україні в рамках новоствореного фонду військове обладнання на 200 млн фунтів

 

Україна отримає обладнання, включаючи танкові запчастини, безпілотні авіаційні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, в рамках першого пакета багатомільйонного фінансування від Міжнародного фонду для України (МФУ).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Перший пакет обладнання був узгоджений Великою Британією, Нідерландами, Норвегією, Швецією та Данією. Ці партнери, разом з Ісландією та Литвою, зробили колективний внесок у фонд на загальну суму понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів.

Очікувана вартість першого пакета допомоги, що становить понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, включатиме життєво необхідні засоби у вигляді артилерійських боєприпасів, засобів морської розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також запасних частин для техніки, в тому числі для танків.

"Цей пакет обладнання забезпечить значне посилення потенціалу Збройних сил України і підтримає їхню здатність захищати свою країну. Міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією, демонструє відданість Британії і наших членів Альянсу забезпеченню надання Україні життєво необхідної військової допомоги, необхідної для захисту від незаконного вторгнення Росії" - заявив міністр оборони Британії.

Перший пакет підтримки МФУ отримав заявки від британських та міжнародних промислових постачальників, які мали на меті задовольнити пріоритетні потреби України у летальному та нелетальному обладнанні. Понад 40 країн подали понад 1 500 пропозицій у 11 сферах спроможностей.

Ініціатором фонду в серпні минулого року виступила Британія. У Міноборони Британії заявляли про гнучкий фонд з низьким рівнем бюрократії, який буде використовуватися для надання військової техніки та іншої підтримки Збройним силам України. Фонд забезпечить стабільне надходження коштів не лише на закупівлю життєво необхідного нового озброєння, але й на технічне обслуговування та ремонт наявного, а також на навчання для підвищення ефективності Збройних Сил України на полі бою.
 

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