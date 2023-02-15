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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Генсек НАТО: зараз пріоритет – не членство України, а перемога у війні
15:58 15.02.2023 |
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що нині пріоритетом для Альянсу є не членство України, а допомога їй із тим, щоб вона перемогла у повномасштабній війні проти Росії.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це він заявив журналістам у середу на пресконференції після міністерської зустрічі НАТО.
"Що стосується України, позиція НАТО не змінилась. Ми не раз говорили, що Україна стане членом Альянсу, але зараз він зосереджений на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні. Бо єдиний шлях для інтеграції й подальшого руху України до тіснішого євроатлантичного співробітництва - забезпечити, щоб Україна взяла гору як суверенна держава", - зазначив Столтенберг.
Він наголосив, що нині союзники в Альянсі зосереджені на тому, щоб Україна "отримала зброю, поставки, боєприпаси, яких потребує для витіснення російських загарбників".
"Ми також працюємо над більш довгостроковим партнерством, щоб допомоги Україні перейти з радянських доктрин і озброєнь на стандарти НАТО, покращити взаємосумісність, провести реформу безпеки й оборони. І це наблизить Україну до Альянсу", - додав генсек Альянсу.
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