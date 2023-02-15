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АНАЛІТИКА

Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки - міністр

 

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що найближчим часом Британія не надсилатиме винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі BBC.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників надати винищувачі та зброю для війни проти Росії.

"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов'язково передамо винищувачі", - сказав Воллес, посилаючись на практичні питання.

"Ми повинні планувати не лише боротьбу на даний момент, де ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення Росії, але ми повинні допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю", - додав він.

"Зараз питання полягає в тому, як ми можемо допомогти Україні допомогти самій собі і зібрати достатньо, щоб унеможливити просування Росії", - каже міністр.

Воллес зазначив, що якщо уряд подарує Україні винищувачі, він також повинен буде надати близько 200 військовослужбовців ВПС.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців.
Ключові теги: Британія
 

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