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АНАЛІТИКА

Британія навчає українців воювати у «західний спосіб», з меншим числом боєприпасів – міністр

 

Британія навчає українських солдатів воювати більш "західним способом" і використовувати менше боєприпасів, ніж традиційний радянський спосіб ведення бойових дій.

Про це заявив у середу міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Україна використовує величезну кількість боєприпасів для свого захисту, частково тому ми навчаємо їх воювати по-західному", - сказав Воллес.

Воллес сказав, що Британія купувала і продавала боєприпаси "радянського зразка", а також допомагала українським військовим навчатись, щоб розблокувати "доступ до наших запасів боєприпасів".

"У той самий час ми тренуємося, щоб переконатися, що вони використовуються дуже продуктивно і точно", - сказав він.

"Російський чи радянський спосіб ведення бойових дій - це дуже важкі боєприпаси, масовані артилерійські обстріли, і ми ніколи не організовували себе так, щоб воювати в НАТО", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що найближчим часом Британія не надсилатиме винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі.
Ключові теги: Британія
 

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