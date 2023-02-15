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США вчать українських військових використовувати менше боєприпасів, - Politico
08:54 15.02.2023 |
США під час навчань українських військових приділяють першочергову увагу зміні способів ведення бою, покладаючись не так на артилерійські обстріли, як на маневри військ на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Це пов'язано із зростанням занепокоєння щодо здатності західних країн поповнювати запаси боєприпасів ЗСУ.
Глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи перед журналістами після зустрічі в Брюсселі з іншими лідерами НАТО, згадав про занепокоєння Вашингтона та інших країн з приводу дефіциту боєприпасів.
"Ми працюємо з українськими солдатами в різних місцях по всій Європі, наголошуючи на додатковій підготовці з маневрених боїв, щоб підвищити ймовірність того, що їм потрібно менше артилерійських боєприпасів", - заявив Остін.
Франція та Австралія також домовилися про спільне виробництво 155-мм боєприпасів. Минулого року США також намагалися збільшити власне виробництво 155 мм снарядів. Пізніше у Білому домі зобов'язалися потроїти щомісячний випуск снарядів.
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