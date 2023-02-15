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США уклали контракт на виготовлення боєприпасів для України на 522 млн доларів
08:51 15.02.2023 |
В США оголосили про укладання контрактів на 522 мільйони доларів з двома компаніями на виробництво артилерійських боєприпасів для України.
Замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products.
Про це повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на агенцію AFP.
Нове замовлення з'явилося на тлі побоювань, що українські сили швидко вичерпують запаси снарядів.
Перші поставки мають розпочатися в березні цього року. Контракти фіксуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.
Нагадаємо, Пентагон планує збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500 відсотків протягом двох років, наростивши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, якого не було з часів Корейської війни.
До того, як Росія почала вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, потужності США виготовляли близько 14 400 некерованих снарядів на місяць.
Цього було достатньо для американської армії. Але потреба забезпечити збройні сили України змусила керівників Пентагону потроїти виробничі плани у вересні, а потім знову подвоїти їх у січні, щоб підприємства могли виробляти 90 000 або більше снарядів на місяць.
Наразі відомо, що Сполучені Штати надіслали в Україну більше мільйона артилерійських боєприпасів.
Водночас країни-члени НАТО мають намір наростити промислове виробництво зброї та боєприпасів.
Нове озброєння необхідне для поповнення запасів в арсеналах країн Альянсу і подальшої допомоги Україні у війні з Росією.
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, війна Росії з Україною спустошує арсенали Альянсу, оскільки рівень використання боєприпасів Силами оборони України значно вищий за рівень їхнього виробництва.
Столтенберг повідомив, що НАТО щойно завершило огляд запасів боєприпасів і має намір збільшити їх у рамках процесу оборонного планування.
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