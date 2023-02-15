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АНАЛІТИКА

У Франції повідомили, на яких видах зброї роблять акцент при поставках в Україну

 

Франція сконцентрувалася на постачанні Україні систем протиповітряної оборони, артилерійських гармат та танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню.

"Наша підтримка України повна, тобто включає обладнання, навчання, боєприпаси та технічне обслуговування", - йдеться у повідомленні.

Міністр зауважив, що акцент сфокусовано на наземну протиповітряну оборону, артилерію та танки.

Франція направила Україні 18 самохідних артилерійських установок Caesar і дві батареї зенітних комплексів Crotale. У грудні президент країни Еммануель Макрон заявив, що Париж планує на початку 2023 року надати Києву нову партію зброї та боєприпасів.

Крім того, міністерство збройних сил Франції повідомляло, що 1 лютого було підписано угоду про передачу Україні радара Ground Master 200 (GM200), а також досягнення угоди з Італією про закупівлю близько 700 зенітних ракет Aster-30 для оснащення систем ППО середньої дальності SAMP/ T.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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