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Понад 400 одиниць техніки для України. У мережі показали фото з німецького порту Бремергафен
23:09 14.02.2023 |
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Avia Pro в Twitter.
Під час розвантаження парома в німецькому порту Бремергафен, окрім Bradley, було помічено ще й 90 Strykers.
Загалом вся партія військової техніки, яка прибула в порт, нараховує 440 бойових машин різного класу, готових до відправки в Україну. Зокрема:
* понад як 50 Bradley;
* 90 Strykers;
* 14 машин Avenger з ЗРК;
* крім того, ще багато вантажівок та броньованих автомобілів.
Нагадаємо, нещодавно США показали відео, як відправляють БМП Bradley в Україну.
За матеріалами:
РБК-Україна
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