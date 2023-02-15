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АНАЛІТИКА

Понад 400 одиниць техніки для України. У мережі показали фото з німецького порту Бремергафен

Понад 400 одиниць техніки для України. У мережі показали фото з німецького порту Бремергафен

 
В німецькому порту під час розвантаження порома було помічено, що окрім Bradley, до України прямує ще низка інших видів військової техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Avia Pro в Twitter.

Понад 400 одиниць техніки для України. У мережі показали фото з німецького порту Бремергафен

 

Під час розвантаження парома в німецькому порту Бремергафен, окрім Bradley, було помічено ще й 90 Strykers.

Загалом вся партія військової техніки, яка прибула в порт, нараховує 440 бойових машин різного класу, готових до відправки в Україну. Зокрема:

* понад як 50 Bradley;
* 90 Strykers;
* 14 машин Avenger з ЗРК;
* крім того, ще багато вантажівок та броньованих автомобілів.

Нагадаємо, нещодавно США показали відео, як відправляють БМП Bradley в Україну.

Понад 400 одиниць техніки для України. У мережі показали фото з німецького порту Бремергафен
 

Понад 400 одиниць техніки для України. У мережі показали фото з німецького порту Бремергафен
За матеріалами: РБК-Україна
 

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