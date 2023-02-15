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США може передати Україні іранську зброю, вилучену у єменських бойовиків
22:49 14.02.2023 |
Україна може отримати, ймовірно, іранську зброю, захоплену Військово-морськими силами США біля берегів Ємену, пише The Wall Street Journal у вівторок.
"Американські військові розглядають можливість відправки Україні тисяч одиниць захопленої зброї і понад мільйона набоїв, які колись призначалися для бойовиків, що підтримуються Іраном, в Ємені, що є безпрецедентним кроком, який допоможе Києву боротися з російськими військами, заявили американські та європейські офіційні особи... Цей незвичайний крок відкрило б нове джерело військової допомоги, до якої Америка та її союзники могли б вдатися", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, американські чиновники заявили, що планують відправити Україні понад 5 тис штурмових гвинтівок, 1,6 млн патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних підривників, "вилучених останніми місяцями біля узбережжя Ємену у контрабандистів, яких підозрюють у роботі на Іран".
Як повідомляє британський телеканал IranINTL, у поточному році США оголосили про два вилучення зброї з суден, що плавали в Оманському морі за маршрутом, який часто використовувався для доставки зброї з Ірану до Ємену; було вилучено, зокрема, понад 5000 автоматів АК-47. Минулого 2022 року зброю також вилучали.
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