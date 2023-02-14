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Остін: США не забороняють Польщі надавати F-16 Україні
17:55 14.02.2023 |
Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що американська сторона не виступає проти можливого передання Польщею винищувачів F-16 Україні.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це він заявив на пресконференції у вівторок за підсумками засідання "Рамштайну".
"Для розуміння: що стосується будь-якого виду авіації, яку Польща надає Україні, США ніколи не зупиняли Польщу в наданні будь-чого. Рішення про надання чогось - це рішення, яке ухвалює керівництво цієї країни. Це однозначно не те, що ми можемо або будемо вказувати", - сказав він.
Як відомо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявляв, що будь-яке рішення про постачання винищувачів в Україну має виходити від НАТО.
Водночас нещодавно полоьський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що переговори про постачання Україні винищувачів F-16, ймовірно, принесуть результати, але для цього потрібен тиск.
Раніще генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснював, що в Альянсі ведеться обговорення надання Україні винищувачів західного зразка, та важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватись.
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