Фінансові новини
- |
- 14.02.23
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Танкова коаліція. Вісім країн нададуть Україні Leopard, - Пентагон
14:11 14.02.2023 |
Вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час засідання у форматі "Рамштайн".
Він зазначив, що США, Німеччина та Нідерланди нададуть Україні системи ППО американського виробництва Patriot. Своєю чергою Франція та Італія передадуть системи протиповітряної оборони SAMP/T.
Також Остін зазначив, що до танкової коаліції вже приєдналися десяток країн. За його словами, Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди передадуть танки Leopard, а США та Чехія - інше озброєння.
"США та Чехія дадуть танки на додаток до вже отриманих від Польщі Т-72", - заявив він.
Остін додав, що інші країни зголосилися допомогти у постачанні боєприпасів.
Глава Пентагону не розкрив деталей та термінів вказаної військової допомоги.
Нагадаємо, Ллойд Остін на відкритті зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що партнери допоможуть Україні навесні перейти в контрнаступ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони
|Боротьба з корупцією чи конкуренція «дахів»? Навіщо знадобилися грандіозні обшуки на митниці
|Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні можуть скасувати свята 1 травня та 8 березня, - законопроект
|Танкова коаліція. Вісім країн нададуть Україні Leopard, - Пентагон
|Вищий антикорупційний суд виніс вирок у справі зловживань в Держлісагентстві
|У Німеччині відновлять виробництво боєприпасів для установок Gepard
|Глава Пентагону на засіданні у форматі «Рамштайн» запевнив у допомозі Україні для весняного контрнаступу
|Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони
Бізнес
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator