Вищий антикорупційний суд виніс вирок у справі зловживань в Держлісагентстві

Вищий антикорупційний суд призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі колишньому керівнику підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагентства лісових ресурсів (ДАЛРУ) отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди.

Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Укрінформ.

"Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому директору приватного товариства, за пособництва якого колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України та його дружина одержали понад 10,9 млн євро неправомірної вигоди (що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 116 404 706 грн). За вироком суду особі призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати адміністративно-господарські посади строком на три роки з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Крім того, суд застосував спецконфіскацію на 1,441 млн доларів та 1,220 млн євро, які розміщені на рахунках дружини ексочільника ДАЛРУ у Швейцарії.

Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення у суді апеляційної інстанції.

У САП нагадали, що за пособництва директора товариства колишній голова ДАЛРУ та його дружина у період з лютого 2011 року по лютий 2014 року, шляхом вимагання від іноземних компаній «UNILES S.R.O.» (Словацька Республіка), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Польська Республіка) та «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Румунія) одержали неправомірну вигоду на загальну суму 10 937 100 євро за пролонгацію контрактів на експорт деревини.

Ці кошти надходили на спеціально відкриті рахунки, в тому числі і на ім'я підприємця. Після чого легалізовувалися під виглядом проведення законних операцій.

За даними джерел Укрінформу у правоохоронних органах, йдеться про Сергія О. Справу відносно нього розслідували працівники Головного управління контрозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму ДЗНД Служби безпеки спільно з Генпрокуратурою. У 2019 році провадження після оголошення повідомлення про підозру передали до Національного антикорупційного бюро.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно ексголови ДАЛРУ і його дружини триває.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру ексочільнику ДАЛРУ Віктору Сівцю та його дружині Марині Журавльовій. Їм інкримінували налагодження схеми, коли іноземні покупці деревини у період з 2011-го по 2014 рік оплачували так звані маркетингові послуги за отримання необхідних обсягів продук

У ГПУ стверджували, що підозрювані отримали таким чином хабарів на 140 млн грн, які легалізували за допомогою офшорних компаній.

Також 31 травня 2016 року була арештована елітна нерухомість, яка належить родині Сівця.

За даними правоохоронців, наразі Сівець переховується в росії.