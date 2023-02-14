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У Німеччині відновлять виробництво боєприпасів для установок Gepard
13:39 14.02.2023 |
Німеччина підписала контракти з концерном Rheinmetall про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard, які вона поставила Києву.
Про це заявив у вівторок міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Ми швидко почнемо власне виробництво боєприпасів Gepard на Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати постачання цієї важливої частини протиповітряної оборони", - сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.
Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для зенітних гармат Gepard, які її власні військові зняли з озброєння в 2010 році.
Установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами, але, за інформацією німецьких ЗМІ на початок лютого, в Україні залишилося лише близько 30 тисяч снарядів до них, і тому Gepard майже не використовується в наземних боях, а в основному для боротьби з безпілотниками. Зазвичай з нього стріляють лише в економному режимі.
Бразилія і Швейцарія, які мають боєприпаси до Gepard, раніше відмовилися постачати їх в Україну.
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