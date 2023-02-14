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Глава Пентагону на засіданні у форматі «Рамштайн» запевнив у допомозі Україні для весняного контрнаступу
13:18 14.02.2023 |
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має термінові потреби у додатковій військовій допомозі та запевнив, що союзники з НАТО готові підтримати Україну у довгостроковій перспективі.
"Я гордий бути тут із представниками з усього світу. Ми тут, щоб підтвердити нашу підтримку вільної та суверенної України. Майже рік тому Путін розпочав своє неспровоковане та невиправдане вторгнення. Путін думав, що його війська захоплять Київ і повалять демократично обраний уряд. Він думав, що світова спільнота змириться з цим", - сказав Остін на відкритті засідання Контактної групи з оборони України у Брюсселі.
Глава Пентагону навів слова президента США Джо Байдена, що вторгнення РФ в Україну - це тест для всього світу.
Він зазначив, що українська армія відсунула російські війська від Києва, Харкова та вигнала з Херсону "за допомогою Javelin, Stinger та іншими системами, наданими країнами у цій кімнаті".
"Ця Контактна група чітко свідчить про те, що ми продовжуватимемо підтримувати боротьбу України за свободу у довгостроковій перспективі.
"І ми допоможемо Україні просуватися під час весняного контрнаступу. З єдністю і терміновістю ми продовжимо надавати обіцяну Україні підтримку", - наголосив він.
Глава Пентагону також відзначив координацію та зусилля країн щодо надання Україні систем Patriot, SAMP-T і танків.
"Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди працюють разом над наданням Україні бойових танків Leopard", - додав він.
"Але нам все ще багато потрібно зробити разом. Ми маємо посилити нашу увагу. Україна має термінові вимоги, щоб допомогти їй у цей критично важливий момент", - сказав Остін.
Він наголосив, що мета Контактної групи не лише надати зброю, а й забезпечити довготривалі можливості. За словами Остіна, країни сьогодні продовжуватимуть говорити про синхронізацію допомоги Україні, також обговорюватимуть тему промислових ініціатив для безперервності підтримки.
Кремль усе ще робить ставку на те, що зможе нас перечекати. Але за рік ми єдині, як і раніше", - заявив Остін.
Глава Пентагону висловив упевненість, що єдність країн лише зростатиме. Він зазначив, що війна стосується не лише права України жити у світі та безпеці, а й також визначає, у якому світі житимуть "наші діти".
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