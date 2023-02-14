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АНАЛІТИКА

У США готують для України 10 мільярдів до річниці війни - WP

 

Адміністрація президента Джо Байдена працює з Конгресом США над затвердженням ще 10 мільярдів доларів (9,3 мільярда євро) прямої бюджетної допомоги Києву. Про це в понеділок, 13 лютого, повідомило видання The Washington Post (WP).

Як очікується, про великий пакет військової підтримки оголосять наступного тижня. Приблизно в той самий час, у річницю російського вторгнення в Україну, планують запровадити додаткові санкції проти Кремля.

Водночас американські високопосадовці посилюють тиск на Київ, пише WP. У Вашингтоні підкреслюють, що нині настав ключовий момент для зміни перебігу війни, і чекають від України значних успіхів на полі бою на тлі нарощування постачань зброї та допомоги від Сполучених Штатів та союзників.

Активна двопартійна підтримка в Конгресі в минулому

Проте, даними видання, численні консерватори в Палаті представників Конгресу США, контрольованій республіканцями, виступають проти підтримки України на тлі того, що довгострокові плани Європи щодо фінансової допомоги Києву "залишаються незрозумілими".

За словами низки чиновників, до цього йшлося про активну двопартійну підтримку, яка супроводжувала кожний пакет заходів щодо України, - але це було з урахуванням того, що обидві палати Конгресу контролювалися демократами.

Високопоставлений представник адміністрації Байдена додав, що там "дуже чітко переконані", що буде важко й надалі отримувати від Конгресу США колишній рівень допомоги на безпекові ініціативи та економічну підтримку Києва.

"Ми й надалі будемо намагатися переконати їх, що ми не можемо робити все і завжди", - зазначив співрозмовник видання, говорячи про українських політиків. Він додав, що обіцянки Вашингтона підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", стосуються термінів війни, але не обсягів допомоги.

Від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року США надали або зобов'язалися надати Україні військову допомогу на суму в 29,3 мільярда доларів.

Президент Байден 7 лютого, виступаючи зі щорічним зверненням до Конгресу США про стан справ у країні, вкотре пообіцяв Україні довгострокову підтримку в захисті від російського вторгнення.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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