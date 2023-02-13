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АНАЛІТИКА

Напередодні Рамштайну Залужний обговорив із головкомом сил НАТО в Європі питання військової допомоги та перспективи військових дій

22:32 13.02.2023 |

Політика

 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Напередодні засідання контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі в понеділок.

"Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни та планами щодо подальших дій", - уточнив Залужний тематику бесіди.

Генерал Залужний також висловив подяку генералу Каволі за "глибоке розуміння ситуації та значні зусилля щодо наближення нашої Перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником".

"Перемога України означатиме не лише звільнення її територій, а й створення таких умов і таких Збройних сил, які не дозволять росіянам ніколи в майбутньому напасти на нашу державу", - резюмував головнокомандувач ЗС України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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